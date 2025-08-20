Перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста задержали в станице Кубани

Перевозивших автомобиль с замаскированным взрывным устройством для подрыва Крымского моста, о срыве которого ранее сообщала ФСБ России, задержали в станице Старонижестеблиевской в Краснодарском крае, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что пособники украинских спецслужб, перевозившие начиненный взрывчаткой автомобиль на автовозе, были задержаны на обочине трассы.

Далее по данным ФСБ, автомобиль планировалось передать другому водителю, который должен был выехать на нём на Крымский мост «и стать невольным террористом-смертником».

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Крымском мосту. Там выявили автомобиль Chevrolet Volt с мощной бомбой.

По информации ФСБ машина приехала с территории Украины транзитом через несколько стран. Также были задержаны соучастники этой доставки в Россию.

Это авто пересекло границу с РФ в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Затем на автовозе частного перевозчика планировали доставить в Краснодарский край и передать другому водителю, который уже должен был выехать на ней в Крым и стать невольным террористом-смертником.