Более 300 тыс пассажиров воспользовались речной навигацией в Москве за 5 месяцев

Более 300 тыс. пассажиров отправились в круизные путешествия за 5 месяцев речной навигации в Москве. До конца сезона теплоходы еще более 150 раз отправятся в отдельные города туристического маршрута «Московское золотое кольцо», сообщил заммэра столицы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Удобство пассажиров

Речной транспорт Москвы, который популярен среди жителей, продолжает совершать круизные путешествия вместе с пассажирами. Теплоходы отправляются в десятки городов и туристических центров России от причалов столицы. Путешествия проходят с удобством для пассажиров.

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы обеспечиваем комфортные речные поездки на протяжении всего периода навигации. С начала этого сезона в круизные путешествия отправились уже более 300 тыс. пассажиров, а Северный и Южный речные вокзалы свыше 1,9 тыс. раз приняли и отправили круизные теплоходы», — сказал Ликсутов.

Уникальные маршруты

Теплоходы из Москвы отходят от причалов Северного и Южного речных вокзалов. Там есть удобные залы ожидания и гардероб, информационные стойки и навигационные указатели, доступная среда — современные лифты и пандусы, кассы и офисы туроператоров.

Пассажиров, отправившихся в путешествие, ждут экскурсии с посещением главных достопримечательностей. Так, они могут насладиться уникальным маршрутом «Московское золотое кольцо». Он объединяет столицу с городами Золотого кольца России и другими туристическими центрами, которые находятся на Волге и Оке. Маршрут следует через Ярославль, Нижний Новгород, Рязань, Муром и другие туристические центры.

Пассажиры смогут увидеть Спасо-Преображенский монастырь в Ярославле, Рыбинский музей-заповедник, Затопленную Калязинскую колокольню, Музей сыра в Костроме, Церковь царевича Димитрия «на крови» в Угличе. Приобрести билеты можно на сайтах туроператоров и в их офисах речных вокзалов.

Маршруты-переправы

Также во время летней навигации действуют маршруты-переправы от Северного речного вокзала до причала Химки в Подмосковье и Захарково в Южном Тушине. Теплоход «850 лет Москве» отправляется в Подмосковье каждые 1,5 часа, а «Москва-1» — в Южное Тушино каждый час. На теплоходах от Северного речного вокзала совершено более 180 тыс. поездок до Химок и Южного Тушина с начала сезона.

Маршруты-переправы популярны и удобны, они сокращают время в пути для жителей 5 районов столицы и Подмосковья. Поездки можно оплачивать картой «Тройка» на борту или в кассах.

Место притяжения москвичей и гостей столицы

Обновленные речные вокзалы стали популярными площадками для досуга и отдыха. Здесь проводят городские праздники, масштабные фестивали, спортивные тренировки и мастер-классы. Северный и Южный речные вокзалы посетили более 1,2 млн человек этим летом. Было проведено более 180 мероприятий.

5 сентября исполнилось 5 лет с открытия Северного речного вокзала после масштабной реставрации. Здесь были восстановлены знаменитые фонтаны, скульптуры, росписи, фарфоровые медальоны, шпиль с подвижным механизмом и главный декоративный элемент — звезду шпиля. Этот уникальный памятник архитектуры вернул себе звание одного из важнейших транспортных объектов Москвы. За это время Северный речной вокзал посетили больше 12 млн человек, а на его площадках состоялось свыше 1,5 тыс. мероприятий.

