Более 100 рейсов задержано и отменено в аэропорту Санкт-Петербурга

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задерживаются более 70 рейсов. Еще три десятка отменены, сообщает SHOT .

В воздушной гавани отложены 44 рейса на вылет и еще 29 — на прилет. Также 30 рейсов отменены.

Среди задерживающихся — борты из Душанбе, Москвы, Уфы. Самолеты в Минск, Махачкалу, Самару, Геленджик, Тюмень и некоторые другие города все еще не могут отправиться. Так, вылет рейса в Уфу задерживается почти на 10 часов.

Ленобласть ночью подверглась атаке БПЛА. В регионе было сбито 36 дронов. Губернатор Александр Дрозденко объявил отбой воздушной опасности в 09:47.

В Пулково на фоне ударов БПЛА вводили ограничения на прилеты и вылеты. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

