Временные ограничения ввели в аэропорту Пулково

08:40

Аэропорт Пулково временно не отправляет и не принимает самолеты, сообщает пресс-служба Росавиации.

В воздушной гавани действуют ограничения. Они были введены около 08:14.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В Росавиации добавили, что ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области отразились на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда.

Ленобласть отражает атаку БПЛА с ночи. Ранее губернатор Александр Дрозденко отметил, что в регионе с начала атаки уничтожили уже 31 беспилотник.

