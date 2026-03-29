Временные ограничения ввели в аэропорту Пулково
Аэропорт Пулково временно не отправляет и не принимает самолеты, сообщает пресс-служба Росавиации.
В воздушной гавани действуют ограничения. Они были введены около 08:14.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В Росавиации добавили, что ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области отразились на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда.
Ленобласть отражает атаку БПЛА с ночи. Ранее губернатор Александр Дрозденко отметил, что в регионе с начала атаки уничтожили уже 31 беспилотник.
