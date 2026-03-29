Аэропорт Пулково заработал в штатном режиме

Утром 29 марта Росавиация приостанавливала работу международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге из-за воздушной опасности, но спустя более часа ограничения отменили.

В настоящее время Пулково в штатном режиме принимает и отправляет самолеты.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении Росавиации.

Ранее сообщалось, что с ночи 29 марта дежурные средства ПВО отражали беспилотную атаку со стороны представителей киевского режима. В связи с этим и могли вводиться ограничения в Петербурге.

