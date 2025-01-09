Более 100 км дорог построили в Москве за 2024 год

За минувший год в Москве появилось свыше 100 км дорог, а также 25 новых тоннелей, эстакад, мостов, путепроводов и 15 пешеходных переходов, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге .

Так, в марте открыли движение по развязке на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля, запустили путепровод через МЦД-3 рядом с аэропортом Шереметьево. Также открыли эстакаду-съезд с Международного на Ленинградское шоссе в сторону центра и т. д.

В июле открылся пешеходный мост, связывающий стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную. В конце лета закончили возведение участка трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе.

В сентябре в ТиНАО открыли первую очередь трассы Мамыри - Пенино - Шарапово. Также в столице запустили движение по Алтуфьевской развязке. Кроме того, был открыт участок МСД от МКАД до Варшавского шоссе.

В начале декабря запустили путепровод через МЦД-1 около станции Бескудниково. В конце месяца был открыт тоннель под ж/д путями МЦД-4, связывающий улицы Двинцев и Складочную, а также мост через реку Москву в створе улицы Мясищева. Продлили и МСД до Варшавского шоссе.

В ближайшие два года планируется построить еще порядка 170 км дорог, 31 искусственное сооружение и 32 пешеходных перехода.

Ранее Собянин рассказал, что в столице в прошлом году были запущены более 70 электробусных маршрутов. Кроме того, в городе скорректировали 140 маршрутов электробусов и автобусов.