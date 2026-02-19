Более 100 автомобилей застряли в огромной пробке в Подмосковье из-за аварий

В Подмосковье на трассе М4 «Дон» образовалась 20-километровая пробка после массовых аварий. В заторе стоят более 100 автомобилей, сообщает Mash .

На Московский регион обрушился снежный циклон «Валли». Из-за непогоды в четверг на 85-м километре трассы М-4 «Дон» в Подмосковье произошло несколько аварий. Их участниками стали 12 автомобилей. Предварительно, никто не пострадал.

ДТП произошли и в других соседних областях, что привело к образованию огромной пробки на трассе М4 «Дон». Так, машины стоят в серьезных заторах в сторону юга.

Аварии произошли у Богородицка, Узлового и Ефремова в Тульской области. Там в кюветах и на обочинах лежат еще минимум восемь авто.

На М3 «Украина» под Обнинском возникла 15-километровая пробка. На М10 машины стоят под Тверью и в районе Зеленограда, а на Горьковском шоссе перекрыли дорогу у Ногинска.

Заторы появились на въездах во все крупные города.

