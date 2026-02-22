Более 100 авиарейсов задержали и отменили в Москве на фоне массовой атаки БПЛА

Более 100 рейсов задержали и отменили в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово на фоне массовой атаки беспилотников на столицу, сообщает SHOT .

Наибольшие трудности возникли в аэропорту Шереметьево, где задержаны 30 рейсов на вылет и 35 на прилет. Во Внуково отменены 10 полетов: среди них направления в Петербурге, Уфу и Стамбул. В аэропорту Домодедово задерживаются 20 самолетов.

Во всех московских аэропортах вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В настоящее время аэропорты работают в штатном режиме.

В воскресенье вечером средства ПВО сбили 18 вражеских дронов на подлете к столице. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.