сегодня в 18:52

Число сбитых беспилотников на подлете к Москве достигло 18

Общее число сбитых БПЛА, которые направлялись к Москве в воскресенье вечером, составляет 18 единиц, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в Telegram.

Аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский в данный момент закрыты, сообщала Росавиация. Во всех московских аэропортах снова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.