Boeing 747 с 282 пассажирами на борту успешно приземлился в Москве Транспорт сегодня в 20:54 Фото - © Eliseikosolapov. Собственная работа/Wikipedia.org

Авиакомпания «Россия» 8 июня на Boeing 747 должна была перевести из Москвы в Анадырь 282 человека, однако воздушное судно развернулось в воздухе и вернулось в аэропорт вылета Шереметьево. Самолет совершил успешную посадку, несмотря на обнаруженную неполадку, сообщает РИА Новости.

Предварительно известно, что самолет развернули из-за технической неисправности. В какой-то момент в салоне начала расти температура воздуха. «Рейс Москва — Анадырь, сел штатно. В 20:19 приземлился», — сообщили в экстренных службах. В результате аварийной посадки никто не пострадал. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Ранее сообщалось, что самолет некоторое время кружил в воздухе над Москвой с целью сжечь топливо.