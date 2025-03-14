BMW заявил, что не отвечает за машины, собранные на «Автоторе» в Калининграде

В автоконцерне BMW Group заявили, что не отвечают за автомобили, которые недавно собрали на заводе «Автотор» в Калининграде после ухода компании из России. Они допустили, что машины могут быть неисправны, сообщает РИА Новости .

Автоконцерн подчеркнул, что предприятие не входит в единую производственную сеть корпорации, поэтому автомобили могут не соответствовать строгим стандартам безопасности и качества. Их эксплуатация может создать риски для жизни и здоровья людей.

В письме подчеркнули, что речь идет об автомобилях Х5, Х6 и Х7. Они изготовлены после окончания контракта на поставку и производство. Сбор машин проводился без согласования с BMW.

«Ответственность BMW Group за данные автомобили полностью исключена», — заключили в письме.

Ранее на предприятии в Калининграде собрали партию автомобилей немецкой марки BMW из машинокомплектов, которые были изготовлены в 2022 году. Автоэксперт и автор блога «Авторевизорро» Кирилл Чернов отметил, что это «прощальные» версии.