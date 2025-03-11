В Калининграде собрали партию автомобилей BMW из машинокомплектов 2022 года

На предприятии в Калининграде собрали партию автомобилей немецкой марки BMW из машинокомплектов, которые были изготовлены в 2022 году, сообщает ТАСС .

«Это действительно реальность, но, вероятнее всего, это прощальные версии. Эта партия машин изготовлена из машинокомплектов, которые были отгружены еще в 2022 году», — заявил автоэксперт и автор блога «Авторевизорро» Кирилл Чернов.

Он подчеркнул, что собраны автомобили собраны в текущем году, а также обладают всеми необходимыми документами и сертификатами. Их стоимость будет варьироваться от 13 до 14 млн рублей (с учетом НДС и утильсбора) в зависимости от выбранной комплектации.

Автоэксперт добавил, что немецкие автомобили российский сборки поступят в продажу в ближайшие дни. В настоящее время завершается изготовление и оформление ПТС.

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