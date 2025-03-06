«АвтоВАЗ» запускает новый бренд коммерческих автомобилей
Фото - © пресс-служба АВТОВАЗ
Российский автогигант «АвтоВАЗ» анонсировал запуск нового отечественного бренда коммерческих автомобилей под названием SKM, сообщает РИА Новости.
Фото - © пресс-служба АВТОВАЗ
Фото - © пресс-служба АВТОВАЗ
«Под маркой SKM будут выпускаться пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой», — заявили в пресс-службе автомобилестроительной компании.
В автоконцерне отметили, что коммерческие автомобили SKM займут на рынке нишу, расположенную между универсалами Lada Largus и более крупным коммерческим транспортом наиболее известной в РФ марки.
При этом в «АвтоВАЗе» добавили, что о запуске производства, старте продаж и ключевых характеристиках автомобилей компания объявит позднее.
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