«АвтоВАЗ» запускает новый бренд коммерческих автомобилей

Фото - © пресс-служба АВТОВАЗ Фото - © пресс-служба АВТОВАЗ

«Под маркой SKM будут выпускаться пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой», — заявили в пресс-службе автомобилестроительной компании.

В автоконцерне отметили, что коммерческие автомобили SKM займут на рынке нишу, расположенную между универсалами Lada Largus и более крупным коммерческим транспортом наиболее известной в РФ марки.

При этом в «АвтоВАЗе» добавили, что о запуске производства, старте продаж и ключевых характеристиках автомобилей компания объявит позднее.

Ранее стало известно, что китайский бренд Xiaomi выйдет на международный рынок автомобилей в 2027 году. Первый седан Xiaomi SU7 был представлен в марте прошлого года.