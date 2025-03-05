Xiaomi выйдет на международный рынок автомобилей в 2027 году

Глава китайской компании Xiaomi Уильям Лу сказал, что с 2027 года начнется продажа автомобилей этой марки, сообщает Infox .

Первый седан Xiaomi SU7 был представлен год назад, в марте 2024 года. Есть две версии этого авто — с запасом хода в 668 и 800 километров. Система машины работает на базе операционной системы Xiaomi HyperOS, она отлично синхронизируется со смартфонами, планшетами и другими устройствами. В седане пять мест, его длина — 4997 мм, колесная база — 3000 мм.

Кроме того, Xiaomi HyperOS оснащен современными электромоторами, они могут развивать скорость в 21 тысячу оборотов в минуту и обеспечить максимальную мощность в 578 лошадиных сил.

Компания также планирует развивать зарядные станции и обеспечивать доступ к электрической инфраструктуре для клиентов. Xiaomi стремится сделать зарядку более быстрой и доступной и создать систему автопилота: она повысит уровень безопасности и комфорта водителей и пассажиров.