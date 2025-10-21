Билеты на электрички можно будет купить в «Яндекс Go» в 2026 году

Уже сейчас с помощью «Яндекс Go» можно пополнять карты «Тройка». В 2026 году появится возможность приобрести проездной. В приложении можно будет ознакомиться с точным расписанием и купить билеты на пригородные электрички.

Как отметил генеральный директор «Яндекс Такси» Александр Аникин, сервис делает упор на транзакционную модель в части транспортного сценария. Это значит, что пользователям не нужно будет переходить на другие платформы и привязывать карты.

Клиенты смогут смотреть маршрут и выбирать, как поехать. Для оплаты им нужно будет нажать кнопку «Оплатить» и отсканировать QR-код.

Ранее панорамы улиц стали доступны в приложении «Яндекс Go» при заказе такси. Это позволяет легко найти место ожидания транспорта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.