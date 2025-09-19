Панорамы улиц стали доступны в приложении «Яндекс Go» при заказе такси

Пользователи приложения «Яндекс Go» теперь могут увидеть, как выглядит точка подачи такси на панорамах «Яндекс Карт». Это позволяет легко найти место ожидания такси, заранее изучив улицу и запомнив ориентиры, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса «Яндекс Такси».

Для того чтобы изучить место подачи, нужно выбрать подходящую точку и нажать на значок панорамы в нижнем углу карты. Затем откроется изображение улицы, где желтым пином будет отмечено место, куда подъедет такси. Радиус охвата панорам составляет 10 м от точки подачи. После этого пользователь может вызвать машину к выбранной точке и подойти к уже знакомому месту.

Аналогичная функция доступна и для точек назначения, что будет полезно для тех, кто планирует поездку в новый район на такси.

Панорамы помогут пассажирам и водителям быстрее находить друг друга, что снизит потребность в дополнительных коммуникациях для уточнения места прибытия машины. За неделю с подобными запросами обратились более 5,2 млн пользователей. При этом около 1 млн заказов были сделаны повторно для изменения места ожидания такси.

Всего в сервисе «Яндекс Go» представлено 11,3 млн панорам, снятых как панорамомобилями, так и пешими операторами. Они доступны на картах 735 городов и охватывают более 200 тыс. км дорог.