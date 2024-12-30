Бесплатно парковаться в Москве можно будет все новогодние праздники

В течение всех новогодних праздников автомобилисты смогут парковаться в Москве бесплатно. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Бесплатно оставлять свой транспорт можно будет в период с 30 декабря 2024 года до 8 января 2025 года включительно. Это правило будет распространяться в том числе на парковочные зоны с установленными тарифами 380, 450 и 600 рублей в час. Парковки с установленными шлагбаумами по-прежнему останутся платными даже в период новогодних каникул.

«Традиционно в праздники парковка на улицах Москвы бесплатная, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. <…> Мы просим водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и желаем всем радостно провести предстоящие праздники», — рассказал Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в новогоднюю ночь и 1 января 2025 года жители и гости столицы смогут пользоваться метро бесплатно.