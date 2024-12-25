Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в Москве будет бесплатным в Новый год

В Москве 31 декабря и 1 января проезд будет бесплатным с 20:00 до 06:00

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что 1 января, в новогоднюю ночь, проезд на метро, МЦК и наземном столичном транспорте будет бесплатным с 20:00 до 06:00, сообщает «Вечерняя Москва».

«Перевозить пассажиров будут 140 наиболее востребованных маршрутов наземного городского транспорта и 18 регулярных ночных маршрутов. Работу МЦД продлим до трех часов ночи», — пояснил глава города.

По его словам, в ночь на Рождество работа московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) продлится до двух часов ночи, тогда как Московский Центарльный Диаметр (МЦД) будет функционировать до трех часов. Также 149 маршрутов наземного городского транспорта будут ходить до 3:30.

Кроме того, с 30 декабря по 8 января в столице парковка на улицах станет бесплатной, за исключением участков с шлагбаумами.

Градостроительные службы Москвы будут работать в круглосуточном режиме в новогодние праздники, как ранее сообщал Собянин.