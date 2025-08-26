Беременную россиянку сняли с рейса из-за справки-разрешения на перелет

Жительницу Санкт-Петербурга на позднем сроке беременности сняли с рейса из-за отсутствия справки-разрешения на перелет. При этом лечащий врач девушки заявил, что такие документы больше не выдают, сообщает Baza .

Эвелина планировала отправиться в Египет на 30-й неделе беременности. Вместе с сестрой она собиралась провести отпуск на побережье. Перед поездкой девушка проконсультировалась с врачом, чтобы узнать, нужны ли какие-либо медицинские справки для перелета.

Врач сообщила, что такие справки больше не выдаются. После получения разрешения от врача Эвелина купила туристическую путевку и в назначенный день прибыла в аэропорт. Когда она уже находилась на своем месте в самолете, экипаж самолета авиакомпании AlMasria Airlines обратил внимание на живот пассажирки.

У нее уточнили срок беременности и потребовали ту самую справку, которую «больше не выдают». Когда Эвелина сообщила об отсутствии документа, сотрудники авиакомпании отказались допустить ее на борт.

Выяснилось, что согласно правилам авиакомпании, женщины на поздних сроках беременности не допускаются на борт. Чтобы полететь до этого времени, требуется медсправка. Эвелину, находившуюся на 32-й неделе, после двухчасового разбирательства сняли с рейса. По словам девушки, экипаж также сослался на право капитана высадить любого пассажира без объяснения причин.

Девушка все-таки отправилась в долгожданный отпуск, но для этого ей пришлось поменять билеты, доплатить 30 тыс. рублей и добираться с пересадками. Когда она обратилась в авиакомпанию с просьбой вернуть деньги за билет, там ответили, что возврат невозможен, так как она сама виновата в возникших неудобствах.