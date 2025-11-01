Белоруссия ограничила движение грузовиков литовских грузовиков

Отмечается, что мера является вынужденным ответом на неоднократные односторонние закрытия пунктов пропуска со стороны Литвы без предварительных уведомлений.

«Принятое решение призвано защитить интересы белорусских и других добросовестных перевозчиков», — говорится в сообщении.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выступил с инициативой надолго закрыть границу с Белоруссией. Также он хочет перекрыть транзит в Калининград из-за захода метеозондов в пространство страны.

Руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат исторических наук Александр Бобров предупредил о возможных серьезных последствиях решения Вильнюса на месяц полностью перекрыть автомобильное сообщение с Белоруссией.

