Белоруссия ограничила движение грузовиков литовских грузовиков
Белоруссия ограничила движение литовских грузовиков на совместном участке границы, сообщает агентство БЕЛТА.
Отмечается, что мера является вынужденным ответом на неоднократные односторонние закрытия пунктов пропуска со стороны Литвы без предварительных уведомлений.
«Принятое решение призвано защитить интересы белорусских и других добросовестных перевозчиков», — говорится в сообщении.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выступил с инициативой надолго закрыть границу с Белоруссией. Также он хочет перекрыть транзит в Калининград из-за захода метеозондов в пространство страны.
Руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат исторических наук Александр Бобров предупредил о возможных серьезных последствиях решения Вильнюса на месяц полностью перекрыть автомобильное сообщение с Белоруссией.
