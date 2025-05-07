Барби из Екатеринбурга долго не выпускали из самолета в Петербурге

Блогер Анна Данилова, которая также известна, как уральская Барби, на протяжении нескольких часов просидела в самолете в петербургском аэропорту Пулково. Он превратился в запасной аэродром из-за попытки атаки беспилотников по Москве, сообщает E1 .

Все приземлившиеся в Петербурге самолеты стояли на месте по несколько часов. По словам Даниловой, она прилетела из Кольцово в Пулково в 08:45. Приблизительно к 11:00 к самолету подвезли трап.

Уральская барби призналась, что вода у нее кончилась. Трапов и автобусов было недостаточно.

Ночью украинские боевики устроили налет беспилотников на Москву. Аэропорты, обслуживающие столицу, ввели ограничения на прием и вылет самолетов. В результате десятки рейсов задержали или отменили.

Ранее сообщалось, что певец Николай Басков застрял в самолете аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Пассажиры рейса Иркутск-Санкт-Петербург не могли в течение шести часов покинуть воздушное судно.