Байкеры открыли мотосезон парадом в столице

сегодня в 13:15

В Москве произошло открытие мотосезона, байкеры проезжают колонной по Садовому кольцу, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Парад начался на Воробьевых горах. Байкеры сделают полный круг по Садовому кольцу.

На опубликованном видео показано, как мотоциклисты отправляются колонной на Садовое кольцо. Некоторые участники приехали с флагами.

Также организовано мотошоу и различные активности на месте старта.

Ранее мотоклуб «Ночные волки» открыл сезон в Москве. Байкеры проехали по улицам мегаполиса — это традиционное начало мотосезона с элементами яркого представления.