Байкеры открыли мотосезон парадом в столице
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В Москве произошло открытие мотосезона, байкеры проезжают колонной по Садовому кольцу, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Парад начался на Воробьевых горах. Байкеры сделают полный круг по Садовому кольцу.
На опубликованном видео показано, как мотоциклисты отправляются колонной на Садовое кольцо. Некоторые участники приехали с флагами.
Также организовано мотошоу и различные активности на месте старта.
Ранее мотоклуб «Ночные волки» открыл сезон в Москве. Байкеры проехали по улицам мегаполиса — это традиционное начало мотосезона с элементами яркого представления.