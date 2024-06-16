Москвичей предупредили о ливне, грозе и сильном ветре 17 июня

По прогнозам синоптиков, в понедельник в столице ожидаются сильный дождь, гроза и ветре с порывами до 15 м/с. Москвичей и гостей города призвали к осторожности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Автомобилистам в связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуют строго соблюдать ПДД, избегать резких маневров на дороге и не парковать машины вблизи деревьев.

Пешеходам советуют в непогоду обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

При необходимости следует звонить по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.