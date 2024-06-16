17-килограммового карпа выловили в пруду на юге Москвы

Рыбаки поймали 17-килограмового карпа в Чертановском пруду на юге столицы. Два года назад в этом водоеме поймали карпа весом в 15 кг, сообщает «МИР 24» .

Мужчины изрядно повозились, чтобы вытащить полуметровую рыбу на берег. После контрольного взвешивания и памятной фотографии карпа отпустили.

В 2022 году рыбаки в Чертановском пруду поймали карпа весом в 15 кг. В Сети люди считают, что рыбаки ловят одного и того же карпа, который с годами заметно поправился.

Ранее спасатели сняли рыболовные сети с раненого краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в них у берегов села Териберка в Мурманской области. Путешественники дали ему имя Станислав.