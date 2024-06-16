Запутавшегося в сетях у берегов Териберки кита удалось спасти

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что спасатели сняли рыболовные сети с горбатого кита по имени Станислав, запутавшегося в них у берегов села Териберка в Мурманской области.

«Удалось снять веревку с кита. После двухчасовой погони и нескольких неудачных попыток, спасателям удалось накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного», — написала Радионова в своем Telegram-канале.

Она поблагодарила спасателей, общественников, ученых и компанию «Норникель», вложившую средства и силы для освобождения морского млекопитающего.

5 июня в Баренцевом море в районе туристы заметили краснокнижного горбатого кита, который был ранен запутался в рыболовных сетях. Путешественники дали ему имя Станислав.

Ранее москвич залез на столб, чтобы спасти запутавшуюся ворону. В результате операции по спасению птица не пострадала.