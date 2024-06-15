Москвич спас ворону, застрявшую в рогатке столба

Житель столицы залез на столб, чтобы спасти запутавшуюся на нем ворону. В результате операции по спасению птица не пострадала, сообщает Baza .

Инцидент произошел в ЖК «Татьянин парк» в ТиНАО. Ворона застряла в рогатке столба и не смогла самостоятельно выбраться. Местные жители неоднократно звонили в управляющую компанию и МЧС, однако на помощь птице никто не приехал.

Неизвестный мужчина решил самостоятельно помочь вороне, поднялся наверх и освободил «каркушу». По словам жителей ЖК, после операции по спасению ворона еще какое-то время отдыхала в кустах.

Ранее в Московском зоопарке уличного кота сняли с дерева в вольере с волками. На помощь животному были вызваны спецслужбы.