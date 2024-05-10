Уличного кота спасли от волков в Московском зоопарке

В Московском зоопарке уличного кота сняли с дерева в вольере с волками

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что специалисты спасли уличного кота, который забрался на верхушку дерева в вольере волков.

Она рассказала, что в пятницу уличный кот пробрался в вольер с волками в столичном зоосаде и забрался на верхушку дерева. Хищников оперативно перевели во внутренние помещения, а затем сотрудники зоопарка попытались самостоятельно достать кота, однако это не удалось. На помощь животному были вызваны спецслужбы.

«Операция по спасению кота прошла успешно — сотрудники АНО «Центр помощи» сняли его с дерева», — написала Акулова в своем Telegram-канале.

Гендиректор зоопарка добавила, что сотрудники отдела «Фауна России» назвали спасенного кота Симбой. Он пока проживает на территории зоопарка, а специалисты будут за ним ухаживать.

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