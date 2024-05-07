Дрессированных собак сократили в шапито «Радуга» в Москве. Им ищут дом
Фото - © Unsplash.com
В московском цирке-шапито «Радуга» решили исключить из программы номер с дрессированными собаками и расстаться с 15 четвероногими артистами. Об этом сообщила дрессировщица Таисия, представляющая династию, работавшую с легендарным собачьим аттракционом на протяжении нескольких поколений, сообщает Газета.ru.
По словам артистки, через два месяца сотрудникам, ухаживающим за животными, предложат новые места работы, однако ей самой такого предложения пока не озвучили. Основная проблема — определить судьбу 15 собак разных пород, среди которых есть несколько престарелых питомцев. Забрать всех к себе Таисия не сможет из-за отсутствия загородного жилья.
Дрессировщице так и не удалось получить от руководства внятных объяснений по поводу закрытия номера. Единственное, что ей сказали в отделе кадров — номер попадает под сокращение, а дальнейшая участь животных компанию не беспокоит.
Годом ранее цирк уже проходил реструктуризацию, но тогда акробатам помогли устроиться в другие коллективы. Таисия крайне огорчена таким пренебрежительным отношением к питомцам, которые много лет приносили доходы цирку.
Сейчас Таисия обратилась к зоозащитникам за помощью в пристройстве четвероногих артистов.