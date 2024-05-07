Дрессированных собак сократили в шапито «Радуга» в Москве. Им ищут дом

В московском цирке-шапито «Радуга» решили исключить из программы номер с дрессированными собаками и расстаться с 15 четвероногими артистами. Об этом сообщила дрессировщица Таисия, представляющая династию, работавшую с легендарным собачьим аттракционом на протяжении нескольких поколений, сообщает Газета.ru .

По словам артистки, через два месяца сотрудникам, ухаживающим за животными, предложат новые места работы, однако ей самой такого предложения пока не озвучили. Основная проблема — определить судьбу 15 собак разных пород, среди которых есть несколько престарелых питомцев. Забрать всех к себе Таисия не сможет из-за отсутствия загородного жилья.

Дрессировщице так и не удалось получить от руководства внятных объяснений по поводу закрытия номера. Единственное, что ей сказали в отделе кадров — номер попадает под сокращение, а дальнейшая участь животных компанию не беспокоит.

Годом ранее цирк уже проходил реструктуризацию, но тогда акробатам помогли устроиться в другие коллективы. Таисия крайне огорчена таким пренебрежительным отношением к питомцам, которые много лет приносили доходы цирку.

Сейчас Таисия обратилась к зоозащитникам за помощью в пристройстве четвероногих артистов.