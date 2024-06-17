17 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно сходить в зоопарк в честь Всемирного дня крокодила, а также выпить стакан прохладного напитка, празднуя День русского кваса.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

17 июня 1994 года Организация объединенных наций приняла конвенцию по борьбе с опустыниванием, в честь этого события в мире каждый год празднуют Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. С 2010 по 2020 год ООН объявила десятилетием, посвященным пустыням и борьбе с этой проблемой.

Опустынивание — процесс деградации окружающей среды, которой подвергается треть поверхности Земли. Засуха является одним из самых разрушительных стихийных бедствий с точки зрения гибели людей, поскольку ведет к неурожаю, пожарам и нехватке воды. Конвенция предполагала проведение в разных государствах мероприятий, посвященных проблеме и информированности о ней.

Всемирный день крокодила

Зоологический мир 17 июня чествует зубастого обитателя водоемов — крокодила. Праздник отмечается с 2017 года. С предложением учредить его выступила Коалиция по исследованию крокодилов и Белизский зоопарк.

Основная задача Всемирного дня крокодилов — рассказать людям о значимости этих животных для экосистемы. Они держат в балансе популяции своей добычи, за счет полного поглощения улова не способствуют распространению бактерий и вирусов. Во многих культурах их считают священными животными, наделенными силой и властью.

День русского кваса

Принято считать, что история празднования началась в 2009 году в Твери, где местные производители кваса собрались, чтобы еще больше рассказать о пользе и качестве продукции широкой публике.

Несмотря на то, что квас считается исконно русским продуктом, но известно, что еще 8 тыс. лет назад похожий напиток из зерен ячменя умели готовить древние египтяне и жители древнего Вавилона. О нем есть упоминания у Геродота, Плиния Старшего и Гиппократа, которые описывали их целебные свойства. Называли такой напиток «цитос». По одной из версий, русское слово «квас» означает «кислый напиток».

На Руси первое письменное упоминание о квасе относится к 989 году. Когда киевский князь Владимир крестил Русь, то повелел «раздать народу пищу, мед и квас». Уже в XI веке этот напиток варили повсеместно.

Митрофан Навозник

В православном календаре 17 июня отмечено, как день памяти святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. В Византии его заметил Константин Великий и взял с собой в Рим, позднее столица была перенесена в Византию, а Митрофан получил титул первого патриарха Константинопольского.

На Руси Митрофан получил прозвище Навозник, ничего обидного в этом не было, поскольку навоз считался залогом будущего урожая. На Митрофана нужно было обязательно подкормить землю и окликнуть ветер, чтобы он принес теплые дожди. А еще в этот день начинал в полную силу расти лен.

В Москве состоялся первый Пушкинский праздник

17 июня 1880 года в Москве начался первый в российской истории Пушкинский праздник. Он продолжался четыре дня.

Организацию торжеств взяли на себя Общество любителей российской словесности, Московский университет и Московская городская дума.

Праздник начался открытием Пушкинской выставки в помещении Благородного собрания. В зале Московской городской думы был устроен праздничный прием, в котором участвовали более 250 человек, прибывших из разных уголков России. Среди высоких гостей были член царской семьи принц Ольденбургский, генерал-губернатор Долгоруков, дети Александра Сергеевича Пушкина с семьями.

Пушкинский праздник проходит и в настоящее время и имеет статус Всероссийского. Он отмечается ежегодно 6 июня и известен также как День русского языка.

Именины

В этот день именины отмечают Иван, Мария, Марфа, Митрофан, Назар, Назар, Петр, Ростислав и Софья.