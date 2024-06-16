Названы напитки, которые не утоляют жажду в жару

Врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская в интервью радио Sputnik рассказала, что в жару необходимо своевременно утолять жажду и поддерживать водно-солевой баланс в организме, однако алкоголь, кофе, крепкий чай и сладкие газировки имеют противоположный эффект.

«Ошибка многих людей — пить сладкие лимонады, колу в жару. От этого кровь сгущается и кровоснабжение ухудшается», — предупредила Жаровская.

Она подчеркнула, что сладкая газировка повышается уровень инсулина в крови, поэтому данные напитки хочется пить еще. Таким образом, человек получает избыток сахара, но не утоляет жажду. Также не стоит пить в жаркую погоду кофе, крепкий чай и алкоголь, потому что они обезвоживают организм.

Врач-диетолог отметила, что лучше всего для утоления жажды подойдет чистая некипяченая вода: бутилированная, родниковая, ключевая, а также минеральная. При этом у последней следует выпустить газ, так как он может раздражать слизистую оболочку желудка.

Гастроэнтеролог добавила, что вода богата минералами, а в жаркую погоду человек при обильном потоотделении теряет минеральные вещества. Еще для утоления жажды подойдут вода с соком лимона или апельсина, а также кисломолочные продукты.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша рассказала о напитках, которые могут стать альтернативой кофе. Например, В какао есть теобромин — «мягкая» форма кофеина, обеспечивающая приток энергии.