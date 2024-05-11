«Ночные волки» открыли сезон в Москве
Клуб «Ночные волки» открыли мотосезон в столице
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Клуб «Ночные волки» открыли мотосезон в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Байкеры пронеслись по столичным улицам — это традиционное начало мотосезона с элементами яркого представления.
На открытие приехали мотоциклисты из разных городов. Не пропустили открытие сезона и участники СВО.
«Занимаемся гуманитарной помощью нашим пацанам. То есть мы взяли на себя абсолютно все: от гаджетов до колес на машину», — рассказал ветеран СВО и мотоциклист с позывным Кандагар.