АЗС в столице работают в штатном режиме
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В Москве поставка нефтепродуктов и работа всех АЗС происходят в штатном режиме, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Там подчеркнули, что дают такой комментарий в связи с поступающими запросами.
Ранее журналист проверил шесть АЗС Новосибирска и не нашел лимитов на топливо.
Кроме того, комитет по энергетике Петербурга оценил ситуацию с топливом на городских заправках как стабильную. Бензин и дизель продают в штатном режиме.
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