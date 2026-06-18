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АЗС в столице работают в штатном режиме

В Москве поставка нефтепродуктов и работа всех АЗС происходят в штатном режиме, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Там подчеркнули, что дают такой комментарий в связи с поступающими запросами.

Ранее журналист проверил шесть АЗС Новосибирска и не нашел лимитов на топливо.

Кроме того, комитет по энергетике Петербурга оценил ситуацию с топливом на городских заправках как стабильную. Бензин и дизель продают в штатном режиме.

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