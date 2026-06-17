АЗС Новосибирска продают бензин без лимитов

Корреспондент проверил шесть АЗС Новосибирска и не нашел лимитов на топливо

Корреспондент проверил шесть АЗС Новосибирска и не нашел лимитов на топливо. Ограничение выявили только на продажу бензина в канистры на Teboil, сообщает Om1 Новосибирск .

16 июня СМИ писали, что «Татнефть» ввела ограничения на отпуск топлива на своих АЗС «во многих регионах». Оператор горячей линии компании заявил: там, где лимиты действуют, одному клиенту отпускают до 20–30 литров бензина и до 40–60 литров дизеля.

Корреспондент Om1 Новосибирск проверил АЗС «Газпромнефть», Tatneft, Teboil, «Опти», «Прайм» и «Топаз». На всех станциях топливо продают без лимитов. Водители могут платить картами, через приложения и наличными.

Единственное ограничение нашли на Teboil: там действует полный запрет на продажу бензина в канистры. Цены в городе остаются в пределах средних значений по региону: АИ-92 — 62,66 рубля, АИ-95 — 66,8 рубля, дизельное топливо — 82,93 рубля.

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