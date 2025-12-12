«АвтоВАЗ» отзывает 33,5 тыс новых автомобилей Lada Granta
Отечественный автогигант «АвтоВАЗ» отзывает свыше 33 тыс. новых автомобилей Lada Granta для проведения диагностики, сообщается на сайте Росстандарта.
«Под действие программы подпадают 33 450 автомобилей Lada Granta, реализованных в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года, с VIN-кодами согласно приложению», — говорится в заявлении.
В пятницу российский автопроизводитель объявил о дополнительной проверке автомобилей Lada Granta. В рамках отзывной кампании будут проверены транспортные средства, выпущенные с 6 июня по 26 ноября текущего года. Особое внимание будет уделено одному из функциональных узлов с целью предотвращения ослабления его крепежных элементов. В случае выявления дефектов, этот узел будет заменен.
