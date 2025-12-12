«АвтоВАЗ» отзывает 33,5 тыс новых автомобилей Lada Granta

«Под действие программы подпадают 33 450 автомобилей Lada Granta, реализованных в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года, с VIN-кодами согласно приложению», — говорится в заявлении.

В пятницу российский автопроизводитель объявил о дополнительной проверке автомобилей Lada Granta. В рамках отзывной кампании будут проверены транспортные средства, выпущенные с 6 июня по 26 ноября текущего года. Особое внимание будет уделено одному из функциональных узлов с целью предотвращения ослабления его крепежных элементов. В случае выявления дефектов, этот узел будет заменен.

Ранее «АвтоВАЗ» показал новую ярко-синюю Lada Niva Travel. Металлизированная эмаль называется «Капитан». При этом был обновлен и стиль автомобиля. Теперь используются новый силовой агрегат и светодиодная оптика.

