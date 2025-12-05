АвтоВАЗ показал ярко-синюю Lada Niva Travel «Капитан»

сегодня в 10:16

Lada Niva Travel будет продаваться в новом ярко-синем цвете. Металлизированная эмаль называется «Капитан», сообщается на сайте российского автопроизводителя .

Стиль машины был обновлен. Теперь используются новый силовой агрегат и светодиодная оптика.

Ярко-синий цвет «Капитан» будет доступен для всех комплектаций Lada Niva Travel. Можно будет выбирать разные варианты обвеса — либо окрашенные в тот же цвет, что и кузов, либо с использованием защитных элементов из черного пластика.

В палитре Lada Niva Travel шесть цветов. Суммарная гамма Lada состоит из девяти.

