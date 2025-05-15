Автогородок для изучения правил дорожного движения открыли в гимназии Люберец

На территории гимназии № 16 «Интерес» городского округа Люберцы открылся автогородок «Территория беZопасности» для изучения правил дорожного движения. Проект реализован совместно с Госавтоинспекцией МУ МВД России «Люберецкое». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Автогородок представляет собой миниатюрную модель настоящего города с дорогами, перекрестками, светофорами и пешеходными переходами. Здесь дети в игровой форме смогут изучать правила дорожного движения, осваивать навыки безопасного поведения на дороге и получать практический опыт управления велосипедом и другими транспортными средствами», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что сотрудники Госавтоинспекции провели для ребят увлекательное занятие по ПДД: продемонстрировали основные дорожные знаки и рассказали о правилах безопасного поведения на улице.

Автогородок в гимназии № 16 «Интерес» станет важным центром обучения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.