Автоэксперт Ворошилов назвал сроки смены зимних шин в Москве

Автоэксперт Антон Ворошилов рассказал, при какой температуре автомобилистам в Москве стоит менять зимние шины на летние, сообщает «Вечерняя Москва» .

В столице установилась метеорологическая весна, и температура постепенно растет. Однако переходить на летнюю резину следует только при устойчивом потеплении.

«Использование зимнеи резины при повышении температуры негативно сказывается на ее состоянии. Она быстрее изнашивается, а автомобиль становится менее управляемым и маневренным, что может привести к риску аварийных ситуаций», — сказал Ворошилов.

Эксперт пояснил, что менять шины можно, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне плюс пяти градусов. Если ночью столбики термометров опускаются ниже этого значения, с заменой стоит повременить из‑за риска гололеда.

Ворошилов также отметил, что в Москве воздух прогревается быстрее, чем в Подмосковье. Тем, кто регулярно ездит по области, он рекомендовал откладывать замену до тех пор, пока необходимая среднесуточная температура не установится во всем регионе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.