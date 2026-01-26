Автоэксперт прокомментировал идею о «зеленых» и «бирюзовых» номерах для авто

Автоэксперт Егоров: введение номеров для «зеленого транспорта» может быть лишним

Автомобильный эксперт Максим Егоров в беседе с РИАМО сообщил, что нет большой нужды для введения отдельных номеров для «зеленых авто», однако этого нельзя сказать о массовом использовании беспилотных авто.

«Если условно говорить о том, когда беспилотный транспорт начнет осуществлять коммерческие перевозки, например такси. Когда у такого авто будет, например номер бирюзового цвета. Тут для пассажира и других участников движения, (сотрудникам — ред.) Госавтоинспекции полезно понимать, что авто двигается без водителя», — сказал Егоров.

Он добавил, что если говорить об электромобилях, в некоторых регионах они могут пользоваться правом на бесплатную парковку, как и другие группы водителей.

Егоров отметил, что современные системы могут считать эту информацию об автомобиле по его госномеру.

Он также выразил мнение, что введение отдельных номеров для «зеленого транспорта» может оказаться излишней мерой, которая впоследствии может привести к путанице.

Ранее глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин предложил добавить зеленый и бирюзовый цвета к уже имеющейся в России цветовой палитре автомобильных госномеров.