Авиакомпания Red Wings отменила рейс в Ереван и лишила россиян концерта Джей Ло

Авиакомпания отменила рейс в Ереван и оставила фанатов известной американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес без концерта. Возмущенные россияне требуют миллионы рублей компенсации, сообщает Baza .

3 августа сотни россиян не смогли улететь из Сочи на концерт Джей Ло в Ереване. Пассажиры авиакомпании Red Wings прибыли в аэропорт к 9 часам утра на рейс, который должен был отправиться в 11:00. Их посадили в самолет, но затем попросили покинуть его, так как вылет был отложен.

Задержки продолжались до 20:00. В ожидании вылета пассажиры развлекали себя танцами. Однако и вечером ситуация не изменилась. Людей снова попросили покинуть самолет, а затем на онлайн-табло появилось сообщение об отмене рейса.

Сотрудники аэропорта объяснили задержку вылета отсутствием топлива в самолете, а окончательную отмену рейса отсутствием экипажа.

Возмущенные пассажиры планируют требовать от авиакомпании возмещения убытков за отмененный рейс и компенсацию морального вреда. Поскольку многие из них летели на концерт американской певицы, их юристы уже начали готовить коллективные досудебные претензии к Red Wings и направили несколько заявлений в Росавиацию и Роспотребнадзор.

Предполагаемая минимальная сумма компенсации, на которую может претендовать каждый пострадавший, составляет не менее 60 тыс. рублей. В нее включены стоимость билета на концерт в 12 тыс. рублей, стоимость перелета в одну сторону в среднем 25 тыс. рублей и компенсация морального вреда. Общая сумма ущерба может достигать миллионов рублей.

Ранее в столичном аэропорту Внуково авиакомпания AJet отменила рейс в турецкую Анкару, так как не смогла найти замену пилоту, которому стало плохо. Затем пассажирам заявили, что нужно возвращать билеты.