Вылет из Внукова отменили, потому что пилоту стало плохо, а замену не нашли

В аэропорту столичном Внуково компания AJet отменила рейс, так как не смогла найти замену пилоту, которому стало плохо, сообщает «Осторожно, Москва».

Лайнер должен был вылететь в турецкую Анкару в 5 часов утра во вторник. Однако на борт пассажиров не пустили. Им объявили, что рейс переносится из-за плохого самочувствия пилота. При этом возле самолета пассажиры увидели карету скорой помощи.

Затем ожидающим вылета рейса FV588 заявили, что нужно возвращать билеты.

«Никто ничего не знает, сначала сказали — предоставят гостиницу и дадут новый борт. Но через 10 минут сказали: „Идите домой и делайте возврат билетов“. Представителей авиакомпании в аэропорту нет», — поделились пассажиры.

По данным табло в аэропорту, вылет назначен на 15:30, но, состоится ли он, люди не знают. Они ожидают хоть какой-то информации от компании у ворот в воздушной гавани.