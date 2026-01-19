Авиаэксперт усомнился, что старые самолеты вообще можно безопасно вернуть в небо

Самолеты, которые годами простаивали без нормального хранения, потребуют колоссальных вложений для восстановления, а их надежность все равно останется под вопросом, сообщил РИАМО авиаэксперт Александр Романов.

«На мой взгляд, это вынужденная мера. Эти самолеты стояли в очень плохих условиях. Огромные деньги потребуются на то, чтобы привести их в какой-то порядок, в эксплуатационное состояние. С одной стороны, назвать это глупостью и бесхозяйственностью я, наверное, побоюсь, потому что я уважаю самолеты, уважаю то, что было сделано в Советском Союзе. Возможно, какие-то из них еще послужат. Но при этом я повторяю: потребуются огромные деньги, чтобы вернуть их к эксплуатации», – сказал Романов.

Он уточнил, что надежность таких самолетов будет трудно гарантировать.

«Все, конечно, зависит от того, как они хранились. Я не думаю, что они стояли где-то в ангарах, скорее всего, на открытых площадках», – отметил авиэксперт.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в России расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока в 2026 году. Речь идет о 12 самолетах разных типов — девяти воздушных судов семейства Ту-204-214, одном Ан-148 и двух Ил-96.