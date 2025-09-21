Асфальт заменили на Котельнической набережной в Москве впервые с 2017 года

Специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» обновили асфальт на Котельнической набережной в Москве. В последний раз работы там проходили в 2017 году, сообщается на сайте мэра столицы.

Специалисты провели работы на всем протяжении набережной — от устья Яузы и Малого Устьинского моста до 1-го Гончарного переулка. Всего было отремонтировано более 16 тысяч квадратных метров дорог.

Работы были разбиты на несколько этапов. Сначала специалисты занялись фрезерованием существующего покрытия, затем — ремонтом смотровых колодцев и дождеприемных решеток. Только после этого приступили к замене асфальта. Затем специалисты нанесли около 600 квадратных метров дорожной разметки.

В 2017 году на Котельнической набережной был проведен ремонт дорог из-за образования колейности. Она создавала риски для безопасности дорожного движения.

Ранее в Москве закончили гидравлические испытания теплосетей для подготовки к зиме. Специалисты подготовили более 9 тыс. километров магистральных и 9,2 тыс. километров разводящих сетей.