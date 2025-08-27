В Москве закончили гидравлические испытания теплосетей для подготовки к зиме

Сотрудники столичного комплекса городского хозяйства закончили проводить гидравлические испытания теплосетей перед осенне-зимним периодом. К бесперебойной работе подготовили более 9 тыс. километров магистральных и 9,2 тыс. километров разводящих сетей, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тыс. зданий, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов. В настоящее время подготовительные мероприятия выполнены в полном объеме, горячее водоснабжение на городских объектах восстановлено», — сказал заммэра.

По словам Бирюкова, проведение испытаний теплосетей — одно из ключевых направлений подготовки к отопительному сезону. Основная цель — заранее определить потенциально ненадежные участки и быстро их отремонтировать. Благодаря этому удастся обеспечить жителей бесперебойным теплоснабжением в нужный сезон.

Заммэра отметил, что в 2025 году гидравлические испытания разделили на 585 10-дневных этапов. Во время них сотрудники ПАО «МОЭК» устанавливали в трубопроводах давление больше рабочего. Благодаря этому получалось имитировать огромную нагрузку, как зимой, когда температура опускается до очень низких значений. В этот период отключают горячую воду.

По словам заместителя мэра Москвы, в период летних профилактических работ на системе теплоснабжения организовывали перекладку трубопроводов с использованием современных технологий. Проводились профилактические и капитальные ремонты тепловых станций, центральных тепловых пунктов. Было организовано обслуживание и работы по ремонту внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.