Андрей Воробьев: Володарское шоссе расширят до 8 полос к концу этого года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по реконструкции Володарского шоссе. Глава региона отметил, что к концу года его расширят до восьми полос, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев посетил объект, где строители трудятся над его реконструкцией. Губернатор отметил, что Володарское шоссе — одна из ключевых магистралей Ленинского городского округа. Многие ЖК продолжают заселяться, а нагрузка на трассу увеличивается. Реконструкция шоссе началась три года назад по просьбам жителей.

«И в рамках первого этапа расширили до шести полос участок от Каширского шоссе до ЖК „Пригород Лесное“. Сейчас строителям предстоит расширить дорогу у ЖК „Пригород Лесное“, а также построить современную транспортную развязку с тоннелем», — добавил Воробьев.

Общая протяженность модернизируемого участка — около 4,5 км. Первый этап реконструкции закончили в 2022 году, а второй был отложен из-за переустройства сетей водоотведения, электро-и газоснабжения, нефтепродуктопровода. Сейчас идет активная фаза второго этапа — заключительная.

Оставшуюся часть шоссе сделаю восьмиполосной, установят новые тротуары и освещение. Завершить работы по реконструкции Володарки планируют к концу года. Это улучшит транспортную доступность ЖК «Пригород Лесное», «Прибрежный парк» и деревень Молоково, Мисайлово, Остров и Дальние Прудищи. Сократится время в пути между трассами А-105 и М-4 «Дон», а также Каширским шоссе.

Заместитель генерального директора по производству ООО «Хотьковский автомост» Андрей Сухоруков отметил, что сейчас строится тоннель длиной 63 м, специалисты устанавливают подпорные сетки.

«Завершается подготовительный период к работам по расширению оставшегося участка Володарского шоссе. Сначала построим здесь дополнительную дорогу, чтобы переключить на нее движение автомобилей, а после этого начнем заниматься существующей трассой», — заявил Сухоруков.