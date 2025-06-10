Андрей Воробьев: в Подмосковье усилят борьбу с зацеперами
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Одним из важных направлений работы в Подмосковье станет усиление борьбы с зацеперами, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Что касается зацепинга, вместе с транспортной полицией усиливаем рейды на 27 станциях, где зафиксировали повторные случаи, и на 49 станциях без турникетов», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что детей, которые занимаются зацепингом, будут приглашать на занятия в творческие и спортивные секции.
«Надеюсь, что ребята поймут ценность жизни и найдут себе безопасное хобби», — уточнил глава региона.
Ранее губернатор отметил необходимость решения проблем с зацеперами в Московской области.