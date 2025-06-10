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Андрей Воробьев: в Подмосковье усилят борьбу с зацеперами

Одним из важных направлений работы в Подмосковье станет усиление борьбы с зацеперами, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Что касается зацепинга, вместе с транспортной полицией усиливаем рейды на 27 станциях, где зафиксировали повторные случаи, и на 49 станциях без турникетов», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что детей, которые занимаются зацепингом, будут приглашать на занятия в творческие и спортивные секции.

«Надеюсь, что ребята поймут ценность жизни и найдут себе безопасное хобби», — уточнил глава региона.

Ранее губернатор отметил необходимость решения проблем с зацеперами в Московской области.