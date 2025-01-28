Андрей Воробьев раскрыл, как жители будут добираться до Балашихинской больницы

Важно, чтобы жители региона могли удобно доезжать до Балашихинской больницы как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте. Вопрос доступности был проработан, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Будет проведена реконструкция улиц Шестой, Струве, Пролетарской. Планируют построить центральный участок улицы Главной. Благодаря этому появится еще один подъезд к медучреждению с территории южной части Балашихи, отметил губернатор Подмосковья.

«Обязательно проработаем вопрос общественного транспорта — чтобы был заезд к больнице. При необходимости запустим дополнительные автобусы», — добавил Воробьев в своем Telegram-канале.

Планируется строительство путепровода через железнодорожные пути рядом с платформой Черное. Он будет предназначаться для жителей микрорайонов Заря, Черное, Агрогородок, Северный и деревни Федурново.

Будет произведена реконструкция Носовихинского шоссе. Благодаря этому получится удобнее доезжать до станций МЦД-4 Ольгино и Железнодорожная. Благодаря этому будут разгружены два микрорайона — Железнодорожный и Керамик.

«Чтобы разгрузить дороги в самой Балашихе, мы построим выезды на ЮЛА (Южно-Лыткаринскую автодорогу) от улиц Керамической и Бояринова. Основные работы завершим к концу 2027 года — началу 2028 года», — отметил Воробьев.

Ранее губернатор сообщил, что Балашихинская областная больница, рассчитанная более чем на 1,1 тыс. мест, будет открыта в 2027 году. Проект строительства одного из крупнейших учреждений здравоохранения в регионе поддержал российский лидер Владимир Путин.