Андрей Воробьев: по безопасности на дорогах плотно работаем в рамках нацпроекта

Тема безопасности дорожного движения в Подмосковье стала одной из главных на совещании, которое губернатор Московской области Андрей Воробьев провел с руководящим составом регионального правительства и главами округов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«В нашей стране ведется большая работа по обеспечению безопасности, снижению аварийности, смертности на муниципальных, региональных, федеральных дорогах. Наш президент большое внимание уделяет этому направлению», — сказал Воробьев.

Он напомнил, что на днях глава государства утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения в РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

«Кроме того, мы плотно работаем в рамках нацпроекта, региональных программ. При поддержке президента и правительства в формате концессий строим в Подмосковье современную дорожную инфраструктуру. Также постоянно находимся на связи с Госавтоинспекцией, совместно с ГАИ, нашим отраслевым министерством разработан план мероприятий — наши практики тиражировались и в другие регионы», — добавил глава Подмосковья.

Он подчеркнул, что данную работу нужно продолжать.

Воробьев сообщил, что в Подмосковье ведется большая работа по снижению аварийности и смертности на автомобильных дорогах.

«Мы разработали план мероприятий, который позволял видеть динамику снижения, как следствие продуманных и грамотных действий, которые тиражировались в других регионах и на федеральном уровне, которые позволяли нам снижать этот важный показатель», — сказал губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.