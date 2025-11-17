Воробьев рассказал о работе по снижению смертности и аварийности на дорогах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ведется большая работа по снижению аварийности и смертности на автомобильных дорогах.

«Мы разработали план мероприятий, который позволял видеть динамику снижения, как следствие продуманных и грамотных действий, которые тиражировались в других регионах и на федеральном уровне, которые позволяли нам снижать этот важный показатель», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами муниципалитетов.

Он добавил, что большое внимание власти области уделили ряду мероприятий, прежде всего разделению потоков и ликвидации опасных участков, где систематически были инциденты.

Глава области подчеркнул, что очень важно продолжать всестороннюю работу по снижению аварийности на дорогах. А также установить причины и проанализировать план действий в этом направлении.

Ранее губернатор обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.

