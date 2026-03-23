Андрей Воробьев открыл рабочее движение по участку ЮЛА

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл рабочее движение по участку Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) от обхода поселка Октябрьский до Егорьевского шоссе. Большая президентская программа по модернизации московского транспортного узла реализуется в регионе с 2013 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Нет человека, который бы не заметил новые дороги, путепроводы, новые хорды, расширение вылетных магистралей. Сейчас мы находимся на дороге, которая является дублером МКАД. По сути, от Минского шоссе до М-12 будет запущена большая сквозная магистраль, которая позволит разгрузить огромное количество населенных пунктов Подмосковья. Потому что сегодня часто транзитный транспорт идет через города. Это концессионная дорога, и ее очередной участок протяженностью около 5 км, который мы открываем, позволит жителям Люберец напрямую с Егорьевского шоссе выезжать на М-5 „Урал“, в обход Октябрьского проспекта», — заявил Воробьев.

Он подчеркнул, что протяженность ЮЛА 45 км. В конце мая также будут соединены М-12 и М-5 «Урал». У строителей стоит задача — к концу августа запустить движение по всей дороге — от Варшавского шоссе до М-12. Губернатор заявил, что это большие инвестиции, которые дадут мощный толчок экономическому развитию.