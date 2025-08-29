Андрей Воробьев открыл новую дорогу в Павловской Слободе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл построенную дорогу от Новорижского шоссе до улицы Академической в Павловской Слободе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ее построили досрочно — на год быстрее планируемого. Она очень важна для жителей Павловской Слободы, так как дает возможность съехать с Новой Риги раньше. Экономия в пути составляет 20-30 минут.

Старт движению транспорта Воробьев дал вместе со строителями — за рулем машины проехал по новому участку дороги.

«Хочу сказать слова благодарности всем строителям — мы досрочно сдаем эту очень важную дорогу в преддверии 1 сентября. Активность и на Новорижской трассе, и в Истринском городском округе очень заметна, особенно в часы пик — утром и вечером мы видели большие пробки в Павловской Слободе», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что поэтому власти Подмосковья решили построить дорогу, выводящую весь транзит, с помощью которой можно сэкономить время тем, кто едет в школу и кто едет домой.

«Это другое качество жизни. Мы считаем, что это важно, запрос у жителей такой был. Это, казалось бы, небольшая — 2,9 км — но важная дорога. Поэтому еще раз слова благодарности строителям за то, что построили такое инженерное сооружение, и все, что связано с тротуарами, ливневкой. Сегодня это современные стандарты, которые здесь тоже учтены», — сказал Воробьев.

Построенная дорога позволит вывести из поселка транзитный поток и улучшить транспортную доступность соцобъектов, среди которых один из флагманов образования региона — областной технологический лицей им. В. И. Долгих.

Фото - © Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Сергей Хакимов Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Запущена двухполосная дорога. На объекте также сделали дополнительные въезд и выезд на федеральную трассу М-9 «Балтия», пешеходную зону и велодорожку. Чтобы уменьшить транспортную нагрузку с других населенных пунктов, было построено три моста через реку Беляну. Сейчас специалисты заканчивают работы по благоустройству.

Как рассказал генеральный директор компании-подрядчика Агаси Газоян, госконтракт на строительство дороги заключили в феврале 2024 года. По документу срок выполнения работ — 28 месяцев.

«Но на сегодняшний день она уже полностью готова, мы специально старались завершить все к 1 сентября. Здесь уже и освещение смонтировано на всей протяженности пути, и три моста сооружены — 360 м, 34 м и 28 м», — добавил руководитель фирмы.

В сентябре 2023 года с опережением на год в Павловской Слободе сделали важную для жителей дорогу, обеспечившую удобный выезд на Волоколамское шоссе, длиной 3,3 км. У нее две полосы, есть пешеходные переходы, велодорожки, шумозащитные экраны.

Новая дорога связала поселок с близлежащими населенными пунктами и двумя автотрассами: М-9 «Балтия» — Веледниково — Лешково и ММК — Павловская Слобода — Нахабино.

В рамках проекта строители сделали еще две кольцевые развязки — на примыкании к улице Ленина и возле лицея им. Долгих. Возведены две большие парковки почти на 1,2 тыс. машино-мест, освещение, ливневая канализация, локальные очистные сооружения.

Также губернатор отметил, что особое внимание при строительстве дороги уделили безопасности: появились пешеходная зона и велодорожка. Сейчас строители заканчивают делать тротуары и барьерные ограждения, а рабочие наносят разметку.